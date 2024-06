Após convocar eleições na França, Macron exorta políticos moderados a se reagruparem

O presidente francês, Emmanuel Macron, apelou nesta quarta-feira, 12, aos políticos moderados da esquerda e da direita para se reagruparem para derrotar a extrema direita nas eleições gerais. Macron disse querer que "homens e mulheres de boa vontade que sejam capazes de dizer não aos extremos se unam para poder construir um projeto conjunto" para o país.

Macron dirige-se aos eleitores franceses pela primeira vez desde que apelou à realização de eleições nacionais antecipadas, após uma derrota esmagadora do seu partido pela extrema direita na votação para o Parlamento Europeu. O seu discurso serve principalmente para explicar a sua decisão chocante de dissolver a Assembleia Nacional que desencadeou uma eleição legislativa antecipada, que terá lugar três semanas depois de o partido de extrema-direita Reunião Nacional de Marine Le Pen ter triunfado nas eleições para o Parlamento da União Europeia.

Macron disse que decidiu convocar uma votação antecipada porque não podia ignorar a nova realidade política depois de o seu partido pró-europeu ter sofrido uma derrota severa e ter obtido menos de metade do apoio do Reunião Nacional com o seu principal líder, Jordan Bardella. Macron, que ainda tem três anos para o seu segundo mandato presidencial, espera que os eleitores se unam para conter a extrema direita nas eleições nacionais, de uma forma que não fizeram nas europeias.