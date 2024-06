AIE espera 'grande excedente' nos mercados de petróleo até 2030

À medida que a transição energética avança, com o auge das energias renováveis e dos veículos elétricos, "o crescimento da demanda mundial de petróleo deve desacelerar nos próximos anos", destacou a AIE no relatório.

A Agência Internacional de Energia (AIE) projeta um "grande excedente" nos mercados de petróleo até 2030, devido a uma desaceleração do crescimento da demanda e ao aumento da produção mundial, afirma o relatório anual publicado nesta quarta-feira.

Porém, ao mesmo tempo, "estes ganhos serão cada vez mais compensados por fatores como o aumento das vendas de veículos elétricos, avanços no rendimento energético dos veículos convencionais, a redução no uso de petróleo para geração de energia no Oriente Médio e mudanças econômicas estruturais".

A AIE prevê que a demanda mundial de petróleo, incluindo os biocombustíveis, "será estabilizada por volta dos 106 milhões de barris diários até o fim da década", contra pouco mais de 102 milhões de barris diários em 2023.

Um aumento de pouco menos de 4%, impulsionado pelas economias da Ásia, em particular China e Índia, enquanto a procura diminui nas economias avançadas.