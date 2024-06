'Um dos livros mais antigos' do mundo é leiloado por 3,06 milhões de libras

O manuscrito foi descoberto e adquirido no início dos anos 1950 no Egito por um colecionador suíço, Martin Bodmer, antes de mudar de mãos várias vezes nas décadas seguintes.

Trata-se de "um dos raros exemplos bem conservados" do surgimento do livro como meio de transmissão de textos, com uma técnica que evoluiria até a invenção da prensa de tipos móveis no século XV, segundo a casa de leilões.

O escrito deve seu nome a uma mecenas americana chamada Margaret Reed Crosby, que ajudou financeiramente a Universidade do Mississippi a adquiri-lo, e ao colecionador norueguês Martin Schøyen, seu último proprietário.