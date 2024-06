Putin não ditará a paz na Ucrânia, afirma chefe de Governo da Alemanha

O chefe de Governo da Alemanha, Olaf Scholz, afirmou nesta terça-feira que não haverá "vitória militar, nem paz ditada" pelo presidente russo, Vladimir Putin, na Ucrânia, durante uma conferência internacional em Berlim que tem a participação do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Zelensky está na capital alemã para uma conferência internacional sobre a reconstrução da Ucrânia, que reúne representantes de governos e do setor privado.

"Com os aliados de todas as regiões do mundo, nós faremos com que a nossa voz seja ouvida de maneira clara: apoiamos o direito internacional e a Carta das Nações Unidas! Isto significa que apoiamos a Ucrânia sob ataque, durante o tempo que for necessário", disse o chanceler alemão.