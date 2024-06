Primeira-ministra dinamarquesa não está 'em sua melhor condição' após sofrer agressão

Frederiksen, de 46 anos, foi agredida fisicamente na sexta-feira quando passeava no centro de de Copenhague.

"Como ser humano, me atingiu. Porém, não tenho dúvida nenhuma de que foi a primeira-ministra que foi agredida. Nesse sentido, também é uma espécie de ataque contra todos nós", afirmou.

Para ela, o homem "reconheceu a primeira-ministra do país e a agrediu".

Para a primeira-ministra social-democrata, o tom das interações políticas mudaram recentemente.

"Todos sabemos, independentemente do partido, que as fronteiras estão movendo dramaticamente, especialmente após o início da guerra no Oriente Médio", lamentou.

A agressão, condenada por vários dirigentes europeus, lhe causou um leve entorse cervical.

cbw/ef/lch/meb/mb/jc/aa