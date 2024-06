Naufrágio na costa do Iêmen deixa 49 mortos

"Ao menos 49 mortos e 140 desaparecidos", anunciou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) na rede social X, em referência à tragédia ocorrida na segunda-feira.

Um barco que transportava 260 migrantes naufragou na costa do Iêmen e pelo menos 49 pessoas morreram, incluindo 31 mulheres e seis crianças, informou uma agência da ONU nesta terça-feira (11).

A agência das Nações Unidas não revelou as nacionalidades dos migrantes, mas informou que está prestando "ajuda imediata aos sobreviventes".

Segundo os sobreviventes, o barco zarpou de Bosaso, na Somália, no domingo, com 115 migrantes somalis e 145 etíopes a bordo, incluindo 90 mulheres, informou a OIM em um comunicado.

Todos os anos, dezenas de milhares de migrantes da região do Chifre da África, que tentam fugir dos conflitos, dos desastres naturais e da pobreza, arriscam as vidas em viagens pelo Mar Vermelho para tentar chegar aos países do Golfo.