'Não têm com o que se preocupar', diz presidente eleita do México a investidores

A esquerdista Claudia Sheinbaum, presidente recém-eleita do México, assegurou nesta terça-feira (11) aos investidores que seus capitais continuarão seguros no México, mesmo que uma polêmica reforma judicial seja aprovada.

"Os investidores nacionais e estrangeiros (...) não têm com o que se preocupar. Seus investimentos estão seguros, no marco das nossas leis", disse Sheinbaum em coletiva de imprensa, após se reunir com a assessora de Segurança Nacional do Governo dos Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall.

"Não têm por que se preocupar com uma reforma no Poder Judiciário porque, no fim das contas, vamos construir um sistema de justiça melhor", insistiu Sheinbaum, que venceu as eleições de 2 de junho com cerca de 60% dos votos. Em 1º de outubro, ela se tornará a primeira mulher a ocupar a cadeira presidencial do México.