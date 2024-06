Macron descarta renúncia 'seja qual for o resultado' das legislativas antecipadas

O presidente da França, Emmanuel Macron, não renunciará "seja qual for o resultado" das eleições legislativas antecipadas na França após a vitória da extrema-direita nas eleições europeias, segundo uma entrevista publicada nesta terça-feira pela Figaro Magazine.

"As instituições são claras e o lugar do presidente também, seja qual for o resultado", declarou Macron ao ser questionado sobre o risco de o partido de ultradireita Reunião Nacional (RN) pedir sua renúncia após as eleições legislativas. O mandato presidencial termina em 2027.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

fff-tjc/avl/fp