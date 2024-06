Kiev espera que Rússia participe de segunda cúpula sobre paz na Ucrânia

No entanto, a Rússia adiantou que não tem interesse em participar da reunião do fim de semana, para a qual não foi convidada pela anfitriã Suíça.

Para Yermak, a "experiência ruim" de formatos anteriores de negociação nos quais Moscou participou, anteriores à invasão russa de fevereiro de 2022, mostra que, para acabar com a guerra, será necessária uma ampla plataforma de apoio fundamentada no direito internacional.

Tudo indica que Brasil e África do Sul também estarão ausentes.

"Estamos prontos para ouvir a posição da China", sustentou Yermak, que classificou a participação de Pequim no processo como "muito importante".

Esta "Conferência de Alto Nível pela Paz na Ucrânia", que será realizada no complexo hoteleiro de Burgenstock, coincidirá com a cúpula do G7, que acontece de quinta a sábado, no sul da Itália. Zelensky participará de ambos os encontros.

Os líderes do G7 esperam alcançar um acordo sobre o uso dos rendimentos de juros procedentes dos ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia.

Entre os participantes da reunião na Suíça estão o presidente francês, Emmanuel Macron, a vice-presidente americana, Kamala Harris, e o chanceler alemão, Olaf Scholz.

O objetivo da reunião, convocada por Kiev, é "inspirar um futuro processo de paz", embora o resultado do encontro continue sendo incerto.