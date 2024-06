Júri considera Hunter Biden culpado de posse ilegal de arma de fogo (mídia)

O júri do julgamento de Hunter Biden por posse ilegal de arma de fogo em 2018 considerou-o culpado nesta terça-feira (11), uma decisão histórica no primeiro julgamento do filho de um presidente em exercício dos Estados Unidos.

Hunter, filho de 54 anos do presidente Joe Biden, foi considerado culpado das três acusações que lhe foram imputadas, em um contexto de dependência de drogas, informaram a rede de notícias CNN e outros veículos de comunicação americanos.

