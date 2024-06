Hezbollah confirma morte de comandante em ataque de Israel no Líbano

Um comandante militar do Hezbollah morreu na noite desta terça-feira (11) em um ataque israelense no sul do Líbano, confirmou o movimento xiita libanês, um aliado do Hamas.

Segundo o Hezbollah, a vítima foi o comandante Sami Abdallah, conhecido como Abu Taleb. Uma fonte militar libanesa informou que o ataque ocorreu na localidade de Jouaiyya e matou outras três pessoas: "O comandante é o membro mais importante do Hezbollah morto desde o começo da guerra na Faixa de Gaza" entre Israel e Hamas.

"Com grande orgulho e honra, a Resistência Islâmica anuncia o martírio do comandante Taleb Sami Abdallah, conhecido como Hajj Abu Taleb, nascido em 1969, na cidade de Adchit, e que ascendeu como mártir a caminho de Jerusalém", diz o comunicado do Hezbollah.