Google testará ferramenta antirroubo de celulares no Brasil

O Google anunciou nesta terça-feira (11) que escolheu o Brasil, onde cerca de dois celulares são roubados a cada minuto, para testar uma tecnologia que usa inteligência artificial para bloquear automaticamente os smartphones com sistema Android em caso de roubo.

"O feedback dos usuários brasileiros inspirou esses recursos [do Android] contra furto e roubo, e o país será também o primeiro a testá-los", explicou Fábio Coelho, diretor do Google no Brasil, em um artigo publicado na plataforma.

A primeira versão estará disponível para os usuários brasileiros a partir de julho.