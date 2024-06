Comunicado do Business Wire :Thales

Credit: Queensland Department of Transport and Main Roads

O aplicativo Queensland Digital Licence alcançou mais de 500.000 usuários desde seu lançamento em 1º de novembro de 2023, mostrando um claro desejo dos residentes de Queensland por uma identidade digital segura e protegida. A Thales e o Queensland Department of Transport and Main Roads (TMR) lançaram o novo aplicativo para todos os residentes de Queensland após um teste piloto bem-sucedido e um teste estendido em Townsville, onde o envolvimento com usuários finais reais, empresas e grupos industriais proporcionou informações valiosas para o projeto em preparação ao lançamento.

Com tecnologia central fornecida pela Thales, respaldada pelo desenvolvimento e operações dos parceiros locais Code Heroes e Aliva, o aplicativo QLD Digital Licence é simples de usar, seguro e criado com a segurança de dados e a privacidade do usuário em mente. O aplicativo inclui recursos como autenticação multifator, integração com o serviço Queensland Digital Identity (QDI) e verificação integrada para troca segura de informações entre usuários. O design baseado em consentimento do aplicativo dá à pessoa controle sobre seus dados de identidade, sendo que os usuários podem apresentar ou compartilhar informações do aplicativo ao selecionar entre casos de uso comuns que divulgam apenas informações relevantes à transação, como 'comprovante de idade', exibindo uma tela 'acima de 18' sem expor data de nascimento, endereço ou informações de direção, um recurso popular. O aplicativo atualmente fornece carteiras de motorista digitais, cartões de comprovante de idade (mais de 18 anos) e licenças marítimas, com potencial para mais documentos digitais no futuro.

As empresas que precisam verificar os requisitos de identidade ou idade para oferecer bens ou serviços podem baixar o aplicativo autônomo (QLD) Verifier for Digital Licence, que confirma eletronicamente a autenticidade dos dados recebidos de um aplicativo Digital Licence. A verificação digital também deve ajudar as empresas a reduzir a necessidade de armazenar atributos de dados de identidade confidenciais, pois o processo de verificação é rápido e simples, que torna possível a verificação pontual em uma ampla gama de casos de uso. Os requisitos para desenvolver a funcionalidade de verificação estão disponíveis publicamente na norma do aplicativo de carteira de motorista móvel (ISO/IEC18013-5), permitindo que o ecossistema maior crie soluções de verificação complementares e aperfeiçoe a capacidade de uso da carteira de motorista digital na vida cotidiana.

O aplicativo QLD Digital Licence e o aplicativo Verifier for Digital Licence desenvolvidos pela Thales já estão disponíveis aos moradores de Queensland nas lojas de aplicativos móveis.