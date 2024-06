Comunicado do Business Wire :Indy Autonomous Challenge

Retornando para revelar o carro de corrida autônomo mais rápido do mundo, o Indy Autonomous Challenge (IAC), apresentado pela Bridgestone, fará a escalada no Goodwood Festival of Speed apresentado pela Mastercard, de 11 a 14 de julho de 2024. Este ano, o carro de corrida totalmente autônomo AV-24 do IAC será pilotado pelo software da equipe PoliMOVE-MSU, com apoio da equipe UNIMORE Racing. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240611840862/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine The world's fastest autonomous racecar with an AI pilot coded by students from PoliMOVE-MSU team races on Goodwood Hill. Credit Indy Autonomous Challenge. (Photo: Business Wire)

O IAC desenvolveu o AV-24, um carro de corrida totalmente autônomo utilizando um chassi Dallara da Indy NXT series, e equipado com uma plataforma robótica de última geração desenvolvida com os principais fornecedores autônomos de hardware e software. Até o momento, o IAC organizou competições de corrida autônoma reunindo 10 equipes compostas por 18 universidades em locais de prestígio, como o Indianapolis Motor Speedway, Las Vegas Motor Speedway, Texas Motor Speedway e o circuito de Monza da F1 - carinhosamente conhecido como o Templo da Velocidade. O Festival de Velocidade de 2024 marca a estreia competitiva do Indy Autonomous Challenge no Reino Unido, que promete testar a tecnologia de maneiras novas e desafiadoras. Desde a sua criação em 2021, o Indy Autonomous Challenge e suas equipes universitárias estabeleceram vários recordes mundiais de autonomia terrestre de alta velocidade: -- Recorde de velocidade terrestre autônoma de 192,2 mph

-- Maior velocidade na pista de 180 mph -- Ultrapassagem frente a frente mais rápida na pista a 177 mph -- Maior número de milhas acumuladas em corridas autônomas: 9.000 milhas. No ano passado, o Indy Autonomous Challenge foi introduzido ao Goodwood 2023 como parte do Future Lab apresentado por Randox, ilustrando o papel significativo do IAC em relação ao avanço da tecnologia de condução de automóveis por meio de eventos globais. Além disso, a Technical University of Munich utilizou o seu carro de corrida autônomo para realizar uma varredura em baixa velocidade da colina de Goodwood, criando um gêmeo digital do percurso que ajudará a habilitar a subida totalmente autônoma deste ano. Paul Mitchell, presidente do conselho e presidente do Indy Autonomous Challenge, expressou entusiasmo em relação ao próximo evento, declarando: "Estamos ansiosos para enfrentar os desafios únicos apresentados pelo Goodwood Hillclimb. Ao contrário dos circuitos ovais familiares e dos circuitos de rua da F1, o Hillclimb de Goodwood desafiará a precisão da percepção do sensor, a localização do GPS, a dinâmica do veículo e o planejamento do percurso de novas maneiras, oferecendo um cenário histórico para demonstrar o futuro da mobilidade autônoma de alta velocidade e das criativas equipes universitárias por trás disso". O evento, parte do programa FOS TECH de Goodwood, destacará o que há de mais novo em tecnologia automotiva e combustíveis alternativos, integrando os programas Future Lab e STEM destinados a um público jovem ansioso por participar da robótica do futuro. As capacidades das equipes universitárias do IAC serão demonstradas enquanto tentam um recorde mundial autônomo na colina de Goodwood. A corrida autônoma não servirá apenas como entretenimento, mas também oferecerá percepções e aprendizados relacionados ao futuro da mobilidade, demonstrando como os pilotos de IA podem revolucionar a segurança e a eficiência dos veículos nas vias públicas e nas cadeias de abastecimento.

O Duque de Richmond, fundador do Festival de Velocidade, comentou sobre o papel do festival na demonstração da inovação tecnológica: "Este ano, o nosso novo espírito FOS TECH reunirá o nosso futuro conteúdo de tecnologia e mobilidade. Seja explorando o Future Lab, apresentado por Randox, a Electric Avenue ou desfrutando de conteúdo na colina, os visitantes do Festival de Velocidade podem experimentar o trabalho dos inovadores revolucionários e sua visão para o mundo de amanhã". Sara Correa, diretora de marketing da Bridgestone nas Américas, Europa, Oriente Médio e África (EMEA) acrescentou: "O que realmente importa é o trabalho conjunto para desenvolver e avançar de forma colaborativa o futuro da mobilidade. A Bridgestone tem orgulho de realizar essa parceria com o IAC e seus jovens engenheiros para testar e aprimorar as tecnologias autônomas através de oportunidades como o Goodwood Hillclimb. O automobilismo representa o maior desafio, e os aprendizados que reunimos aqui podem ser aplicados nas soluções sustentáveis que desenvolvemos para a sociedade e nossos clientes". Equipes participantes: PoliMOVE-MSU - Composta por membros do Politecnico di Milano (Itália), da Michigan State University (Michigan), com o apoio do UNIMORE Racing - Universidade de Módena e Reggio Emília (Itália)