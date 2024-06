Comunicado do Business Wire :Empire State Realty Trust, Inc.

A cidade de Nova York defende o Rei. O Empire State Building (ESB) - em parceria com a Max - apresentou hoje uma tomada de "House of the Dragon" para os fãs em sua mundialmente famosa Observatory Experience, que inclui uma oportunidade de foto com o icônico Trono de Ferro, uma visita do elenco da série e uma oportunidade única de foto do universo de "Game of Thrones" no 80º andar. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240610281314/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine The cast of "House of the Dragon" on ESB's 86th Floor Observatory; ESB lit in green; the Iron Throne on the Grand Staircase. (Photo: Business Wire)

"Nossa icônico observatório do Empire State Building se transformou em Westeros em uma épica tomada de 'House of the Dragon' que os fãs não vão querer perder," disse o presidente e CEO da ESRT, Tony Malkin. "Esta tomada por tempo limitado oferece aos fãs a chance única de entrar na série no cenário mais autêntico de Nova York." -- TOME O TRONO - "Os fãs da "House of the Dragon" podem se sentar no assento mais perigoso do reino e governar a partir do Trono de Ferro na Grand Staircase do Observatório, de 10 a 18 de junho. -- ENTRE EM WESTEROS - Os visitantes podem estar entre os primeiros a experimentar o jogo para celular da Zynga "Game of Thrones: Legends" da Zynga e se transportar para o universo de "Game of Thrones" com um vídeo personalizado em uma cabine de fotos interativa no 80º andar, de 10 a 18 de junho.

-- LUZES "EQUIPE VERDE" - Na segunda-feira, 10 de junho, as mundialmente famosas luzes da torre do Empire State Building brilharão em verde. -- VISITA REAL - Estrelas de "House of the Dragon", Olivia Cooke, Fabien Frankel, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, e Phia Saban visitaram o Empire State Building para conhecer o icônico Observatory Experience e acender as luzes em uma cerimônia. -- COMIDA DE DRAGÃO - De 10 a 18 de junho, o favorito local Tipsy Scoop oferecerá um sorvete de pitaya com infusão de álcool, decorado com Dragon's Breath Rock Candy e uma mini figura de dragão para os hóspedes com 21 anos ou mais em um pop-up no 86º andar do edifício. -- SORTEIO DA FESTA DE EXIBIÇÃO - De 11 a 13 de junho, os fãs podem participar para ganhar ingressos para uma festa de estreia da segunda temporada de "House of the Dragon" com um convidado no 80º andar do Observatório em 16 de junho. Consulte este site amanhã, 11 de junho de 2024, para mais informações. Nenhuma compra necessária. Nulo onde proibido. Recentemente, o Observatório do Empire State Building passou por uma reimaginação de US$ 165 milhões que incluiu a adição de uma entrada exclusiva para visitantes, um museu imersivo com nove galerias, novos uniformes personalizados para os anfitriões do Observatório e um novo Observatório no 102º andar com vistas inigualáveis. A reimaginada Observatory Experience foi eleita a atração número 1 dos EUA no prêmio Travelers' Choice do Tripadvisor: Best of the Best do Tripadvisor por dois anos consecutivos. Os ingressos para a tomada de House of the Dragon no Observatório do Empire State Building podem ser adquiridos aqui Envie a mensagem de texto CONNECT para 274-16 para receber informações em tempo real sobre as luzes da torre do Empire State Building.

Imagens e vídeos em alta resolução de todos os elementos da tomada de House of the Dragon podem ser encontradosaqui . Sobre o Empire State Building O Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se 1.454 pés acima do centro de Manhattan, da base à antena. A reimaginação de US$ 165 milhões do Empire State Building Observatory Experience cria uma experiência totalmente nova com uma entrada exclusiva para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um observatório redesenhado no 102º andar com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Observatório do 86º andar, o único observatório de 360 graus ao ar livre com vista para Nova York e além, orienta os visitantes para toda a sua experiência na cidade de Nova York e abrange tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. O Empire State Building Observatory Experience recebe milhões de visitantes todos os anos e foi declarado o "Edifício Favorito da América" pelo American Institute of Architects, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber, a atração número 1 nos EUA no prêmio Travelers' Choice do Tripadvisor: Best of the Best do Tripadvisor por dois anos consecutivos, e a atração número 1 da cidade de Nova York na Ultimate Travel List da Lonely Planet.