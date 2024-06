Comunicado do Business Wire :Eaton

Eaton plans to show its suite of safety-focused electrified vehicle (EV) technologies June 18-20 at The Battery Show Europe in Stuttgart, Germany. (Photo: Business Wire)

A Eaton, empresa de gestão de energia inteligente, anunciou hoje que seu conjunto completo de tecnologias de veículos elétricos (VE) com foco na segurança estará em exibição de 18 a 20 de junho no Hall 10-A36 do The Battery Show Europe em Stuttgart (Alemanha).

"Com a adoção dos veículos elétricos cada vez aumentando mais, ajudamos nossos clientes a atenderem à crescente demanda com novas tecnologias inovadoras", disse Mark Schneider, presidente do negócio de eMobility da Eaton. "A segurança é uma prioridade, quer o veículo seja movido a gasolina ou eletricidade, e as nossas soluções de EV garantem a proteção de ocupantes e do próprio veículo."

A válvula de isolamento do tanque de combustível (FTIV) de próxima geração da Eaton libera pressão no tanque de gasolina de um veículo híbrido-elétrico, uma vez que o motor a gasolina de um veículo híbrido não funciona continuamente. A pressão deve ser liberada quando o veículo estiver no modo elétrico, e no reabastecimento é importante que o tanque esteja despressurizado para evitar respingos.

Ele pode ser aberto durante o teste, permitindo que os fabricantes de bateria verifiquem se há vazamento no conjunto de baterias montado com a válvula no lugar. Isso dá aos clientes a tranquilidade de saber que todas as superfícies de vedação do conjunto de baterias foram totalmente testadas contra entrada de água. Essa tecnologia desenvolvida pela Eaton melhora a segurança dos veículos durante a operação normal e em caso de inundação.

A válvula de ventilação de bateria 3 em 1 da Eaton é a primeira solução do mercado capaz de realizar três funções exclusivas. Além da ventilação passiva e ativa, para proporcionar alívio de sobrepressão para o conjunto de baterias do veículo, inclui um mecanismo de verificação de vazamento - inédito na indústria - no compartimento da bateria.

Os fusíveis da série Bussmann® da Eaton apresentam classificações de até 1 mil volts de corrente contínua (VCC) e até 600 amperes, permitindo que atendam aos requisitos para uso em VE de alta potência.

Os fusíveis para veículos híbridos e elétricos da Eaton são projetados para gerenciar e proteger os sistemas de carregamento de veículos elétricos comerciais, de passageiros e de alto desempenho, como carros esportivos e veículos utilitários esportivos de grande porte.

A Eaton é uma empresa de gestão de energia inteligente dedicada a proteger o meio ambiente e a melhorar a qualidade de vida das pessoas no mundo todo. Fabricamos produtos para os mercados de data centers, serviços públicos, industriais, comerciais, de construção de máquinas, residenciais, aeroespaciais e de mobilidade. Somos guiados por nosso compromisso de fazer negócios corretamente, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar a energia - hoje e no futuro. Ao aproveitar as tendências de crescimento mundial de eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para fontes de energia renovável, ajudando a resolver os desafios globais mais urgentes de gestão de energia e moldando uma sociedade mais sustentável para as pessoas de hoje e para as gerações futuras.

A Eaton foi fundada em 1911 e está listada na Bolsa de Valores de Nova York há mais de um século. Reportamos receitas de US$ 23,2 bilhões em 2023 e atendemos clientes em mais de 160 países. Para mais informações, acesse www.eaton.com. Siga-nos no LinkedIn.

