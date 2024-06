Comunicado do Business Wire :Diligent

Diligent, uma empresa líder em SaaS GRC, anunciou hoje o Diligent AI, um poderoso conjunto de recursos de inteligência artificial presente na Diligent One Platform, que aprimora a maneira como as empresas entendem, antecipam e reduzem os riscos. O Diligent AI permitirá que os usuários identifiquem riscos, protejam os dados e democratizem os processos de tomada de decisão, promovendo a resiliência e capacitando as empresas com certeza e clareza como nunca antes. "Os líderes de empresas enfrentam um ambiente de risco dinâmico e em constante evolução. É essencial transformar os dados em inteligência estratégica para antecipar e evitar riscos, em vez de só responder a eles", disse Brian Stafford, presidente e CEO da Diligent. "A plataforma aprimorada de IA da Diligent está posicionada de forma única para conectar todos os aspectos de governança, risco e conformidade e fornecer informações personalizadas para elevar a governança e esclarecer o risco." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Diligent AI ajuda os líderes a amplificarem informações essenciais, ao mesmo tempo que trabalha junto em toda a empresa, utilizando o risco como uma linguagem compartilhada. Os líderes podem expandir recursos e conseguir melhores resultados por meio da automação integrada, aprimorar a comunicação das partes interessadas ao adequar as informações aos membros do conselho de administração, diretores financeiros, diretores de riscos e outros executivos, e aprimorar a tomada de decisão com a quebra de silos de informações nas funções de governança, risco e conformidade (GRC).

Elevar a governança para conselhos e líderes: -- Criando resumos eficientes e sensíveis ao contexto dos materiais do conselho de administração para ajudar os diretores a digerirem facilmente as informações e obterem perspectivas.

-- Fornecendo informações baseadas em IA sobre o foco ESG de uma empresa e fatores de risco autorrevelados, que possibilitam a comparação de pares e ajudam a identificar tendências do setor. -- Auxiliando rapidamente com perguntas relacionadas ao conselho por meio de um assistente virtual baseado em IA, 24 horas por dia, sete dias por semana. Esclarecer o risco para as equipes de auditoria, risco e conformidade: -- Simplificando o processo tedioso de mapeamento de controles internos aos requisitos regulatórios, capacitando os profissionais de GRC a demonstrarem conformidade de maneira eficiente. -- Identificando alterações entre duas versões da mesma regulamentação, categorizando-as como significativas, moderadas ou menores, permitindo que os usuários atualizem com eficiência políticas, riscos e controles relacionados. -- Capacitando os usuários a criarem, editarem e solucionarem problemas de integrações de dados e scripts de análises de dados com o uso de linguagem simples. Isto leva os poderosos recursos robóticos da Diligent (também conhecidos como ACL Analytics) a um público muito maior.

Serão adicionados mais recursos ao Diligent AI nos próximos meses que capacitarão os profissionais de GRC a mitigarem melhor os riscos e ficarem por dentro das mudanças nos requisitos regulatórios, além de ajudar os diretores corporativos a governarem de maneira mais eficiente em meio aos riscos crescentes e sobrecarga de informações. "O Diligent AI aumenta o alcance da plataforma Diligent One ao permitir que os líderes respondam de forma mais rápida e eficaz aos riscos em um ambiente competitivo", disse Phil Lim, Global AI Champion da Diligent. "Nossa abordagem cuidadosa e ética para o uso de IA, orientada por princípios com liderança do setor, significa que os clientes podem se sentir seguros em saber que a IA interage com os seus dados de forma segura e somente com o seu consentimento prévio." O uso de IA generativa no GRC deve manter os mais altos padrões de segurança e proteção. A Diligent se comprometeu com o uso seguro e ético da IA por meio de seus princípios orientadores. Isto garante que os dados dos usuários permaneçam sendo próprios, que o conteúdo gerado seja claramente rotulado e que os usuários devem sempre aceitar antes de usar a IA com seus dados. Saiba mais sobre os princípios de IA da Diligent aqui.