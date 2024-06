Comunicado do Business Wire :Crayon

A Crayon, líder global em serviços e inovação de TI, anunciou hoje que conquistou a competência em SaaS da Amazon Web Services (AWS). Essa prestigiada designação reconhece a Crayon como Parceiro da AWS com profunda experiência em ajudar as organizações a projetar soluções de software como serviço (SaaS) e nativas da nuvem na AWS. "Alcançar a Competência em SaaS da AWS é um testemunho da dedicação e experiência da nossa equipe em fornecer soluções de nuvem de alto nível", disse Melissa Mulholland, CEO da Crayon. "Esse reconhecimento não só ressalta nossa proficiência técnica, mas também nosso compromisso em ajudar os clientes a terem sucesso em suas jornadas de modernização na nuvem". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A competência em SaaS da AWS diferencia a Crayon como um Parceiro da AWS que demonstrou proficiência técnica e sucesso comprovado junto aos clientes na criação de soluções SaaS na AWS. Essa competência reconhece a capacidade da Crayon de ajudar os clientes a fazer a transição de sistemas desatualizados para plataformas SaaS modernas sem problemas. A Crayon auxilia os clientes a estabelecer bases robustas para suas soluções SaaS, projetando arquiteturas de aplicativos personalizadas e estruturas de soluções abrangentes, adaptadas às necessidades específicas de cada cliente

"Ao alcançarmos a Competência em SaaS da AWS, reafirmamos nossa posição como um parceiro confiável no ecossistema da nuvem", disse Florian Rosenberg, diretor de tecnologia (CTO) da Crayon. "A expertise profunda da nossa equipe em soluções SaaS e nativas da nuvem na AWS nos permite apoiar nossos clientes na busca pela excelência operacional". O Programa de Competência da AWS foi concebido para ajudar os clientes a identificar os Parceiros da AWS que demonstraram proficiência técnica e sucesso comprovado em áreas especializadas. Os parceiros de competência em SaaS da AWS, como a Crayon, têm ampla experiência e conhecimento para ajudar as organizações a fazer a transição e se destacar com as soluções de SaaS na AWS, garantindo integração e implementação perfeitas para atender às diversas necessidades dos clientes. Esta é a segunda competência que a Crayon recebe este ano, a primeira foi para IA generativa.

A Crayon tem um total de sete competências da AWS, refletindo seu compromisso com a AWS de ajudar empresas de vários setores a aproveitar todo o potencial da nuvem, impulsionar a inovação e otimizar sua infraestrutura de TI.