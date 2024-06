Comunicado do Business Wire :Builder.ai

"As notáveis realizações de Craig em IA - e sua abordagem visionária para uma IA multidisciplinar e multimodal nos permitirão levar Natasha e nossas capacidades de IA a novas fronteiras e nos permitirão proporcionar uma experiência de cliente ainda mais rica", disse Sachin Dev Duggal, fundador & assistente-chefe da Builder.ai. "Sua experiência não está apenas na tecnologia, mas também em promover uma inovação escalonada que ressoa com clientes em uma escala global. Estou entusiasmado por ter Craig na equipe e ansioso para ver o que ele e a equipe adicionarão à Plataforma e às capacidades de Natasha".

Durante seu período na Amazon, Craig causou um impacto significativo ao ser pioneiro em tecnologias para a Alexa. Ele liderou equipes de pesquisa e engenharia que criaram gráficos de conhecimento fundamentais para perguntas e respostas gerais na Alexa, estabeleceu parcerias com as principais universidades e suas equipes lançaram desafios na comunidade acadêmica, como o FEVER (Fact Extraction and Verification), para avançar o estado da arte sobre a precisão factual dos gráficos de conhecimento. Sua liderança se estendeu à compreensão de linguagem natural, incluindo o uso de modelos seq2seq no Alexa, e formou a equipe que federou vários sistemas de perguntas e respostas do Alexa. Em 2022, Craig liderou equipes que estavam construindo a próxima geração de modelos textuais de linguagem grande para a Amazon e personalização avançada para a Alexa.

A Builder.ai, a plataforma de software composto alimentada por IA que permite que todas as empresas e empreendedores se tornem digitalmente capacitados, tem o prazer de anunciar a nomeação de Craig Saunders como vice-presidente de Inteligência Artificial. Craig Saunders, uma potência no setor de IA, junta-se à Builder.ai vindo da Amazon, onde passou sete anos transformadores na organização de Inteligência Artificial Geral (AGI).

Craig recebeu um PhD em Aprendizado de Máquina da Universidade de Londres em 2000 e continuou no setor de educação, trabalhando nove anos como professor acadêmico na Royal Holloway, Universidade de Londres e na Universidade de Southampton. Utilizando sua experiência e conhecimento, ele fez a transição para uma carreira na Xerox, onde forneceu soluções de aprendizado de máquina em diversos setores, incluindo transporte, saúde e finanças. Além disso, Craig publicou com sucesso mais de 70 artigos acadêmicos nas principais conferências e periódicos, e possui várias patentes.

Em sua nova função, Saunders liderará as equipes de IA da Builder.ai, concentrando-se em dimensionar e expandir os recursos de IA existentes da empresa, incluindo Natasha, a primeira gerente de produtos de IA do mundo, e seu novo Sistema de Geração de Códigos, que automatiza a transição de uma conversa com o usuário diretamente para o código de trabalho. Sua experiência será fundamental para impulsionar a Builder.ai a oferecer ainda mais para seus clientes por meio de soluções de software personalizadas com eficiência sem precedentes.

Fundada em 2016, a Builder.ai lidera o setor com sua plataforma de software compostável alimentada por IA, permitindo que qualquer pessoa com uma ideia desenvolva um aplicativo (web ou móvel) de forma mais rápida e econômica. Ao decompor o software em recursos reutilizáveis do tipo Lego e combiná-los com IA de ponta e uma linha de montagem de software patenteada, a Builder.ai demonstrou sucesso global ao permitir que clientes de todos os tamanhos adotem uma abordagem que prioriza o software.

Sobre a Builder.ai

A Builder.ai® é uma plataforma de software componível impulsionada por IA para todas as ideias e empresas do mundo. A linha de montagem alimentada por IA integra recursos reutilizáveis, semelhantes a Lego, com automação Building Blocks? para minimizar o esforço humano, aproveitando uma rede verificada de especialistas para estender significativamente as capacidades de desenvolvimento, e produz aplicativos com uma taxa de falha quase zero a uma fração do custo e do tempo do desenvolvimento de software tradicional.

Liderada pelo empreendedor em série Sachin Dev Duggal, a Builder.ai está reformulando a construção e a operação de software com um conjunto de produtos e serviços, incluindo BUILDER STUDIO, BUILDER CLOUD, BUILDER NOW e STUDIO STORE. A Builder.ai foi incluída na lista de empresas mais inovadoras da Fast Company de 2023, recebeu os prêmios "Hottest AI Startup" e "Hottest Scale-Up" de 2022 na Europas para as startups de tecnologia bem-sucedidas da Europa e ganhou o prêmio de melhor inovação em recuperação da COVID-19 na CogX. Também foi nomeada "Visionária" no Gartner® Magic Quadrant? de 2021 para Plataformas de Desenvolvimento Multiexperiência. A Builder.ai está sediada em Londres, com funcionários e hubs em Delhi NCR, Singapura, Los Angeles, Salt Lake City, Sophia Antipolis e Dubai. Para obter mais informações, acesse Builder.ai.

