Comunicado do Business Wire :Boomi

A Boomi?, líder em integração e automação inteligente, anunciou hoje que os seis Agentes de IA da Boomi inaugurais, recentemente revelados no evento Boomi World da empresa, estarão disponíveis na Boomi Enterprise Platform como parte das licenças existentes do cliente, permitindo que os clientes aproveitem totalmente os recursos alimentados por IA para uma inovação incomparável. Esses agentes incluem: Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240611687180/pt/ Boomi Announces New AI Agents Available on the Boomi Enterprise Platform, Enabling Unmatched Speed for Innovation (Graphic: Business Wire)

-- Boomi Answers: Economize o tempo gasto na pesquisa de discussões e artigos da comunidade de usuários. Basta fazer perguntas sobre a Boomi e obter a resposta mais útil de mais de 240 mil usuários da comunidade. -- Boomi DataDetective: Fique por dentro da privacidade dos dados, proteja as informações confidenciais com a classificação de dados baseada em IA e rastreie para onde os dados estão sendo movidos. -- Boomi DesignGen: Peça ao GenAI para projetar processos de integração com base em mais de 200 milhões de padrões comuns e práticas recomendadas.

-- Boomi GPT: Descreva as necessidades de integração e automação usando linguagem natural e converse com a Boomi Enterprise Platform para obter resultados mais significativos e mais rápidos. -- Boomi Pathfinder: Fornece sugestões patenteadas sobre as próximas melhores etapas a serem seguidas ao criar processos de integração. -- Boomi Scribe: Deixe de escrever manualmente a documentação sobre os processos de integração existentes e gerados por IA e deixe que a GenAI cuide do trabalho de detalhar as descrições do processo e os casos de uso comercial. Para acelerar a inovação, a Boomi introduziu recentemente o Boomi AI Agent Framework, um conjunto de recursos de integração e desenvolvimento sem código que permite que os usuários de negócios e de TI executem agentes de IA criados pela Boomi ou por parceiros da Boomi, e criem e executem seus próprios agentes de IA para resolver requisitos urgentes de integração e automação. "Os agentes de IA estão revolucionando os setores ao automatizar tarefas repetitivas, analisar vastos conjuntos de dados e oferecer atendimento personalizado ao cliente", disse Steve Lucas, CEO da Boomi. "Os dados são a força vital da IA, especialmente com transformadores pré-treinados e LLMs. A Boomi fornece esses dados, e os Boomi AI Agents melhoram a eficiência, a precisão e a escalabilidade das organizações, operando 24 horas por dia com alta precisão, aprimorando os processos decisórios, apoiando os trabalhadores humanos e impulsionando a inovação. Esses recursos levam ao aumento da produtividade e à economia de custos, tornando-os ativos inestimáveis para que as organizações mantenham uma vantagem competitiva". Agentes de IA são entidades de software sofisticadas projetadas com um escopo e personalidade específicos, permitindo-lhes funcionar dentro de parâmetros predefinidos e exibir comportamentos particulares. Operando de forma autônoma, eles podem tomar decisões utilizando algoritmos avançados de raciocínio baseados em IA e podem agir de forma independente para alcançar seus objetivos. Os agentes de IA podem funcionar com ou sem intervenção humana. Além disso, os agentes de IA podem trabalhar de forma independente ou colaborar com outros agentes de IA, dependendo dos requisitos da tarefa em questão. Essa flexibilidade e autonomia tornam os agentes de IA altamente versáteis e capazes de desempenhar uma ampla variedade de funções em diversas aplicações, melhorando os processos de tomada de decisão com insights baseados em dados e impulsionando a inovação ao viabilizar novas aplicações e serviços.

O Boomi AI Agent Framework inclui três tipos de agentes em execução na Boomi Enterprise Platform: Agentes de IA da Boomi Os Agentes de IA da Boomi fornecem recursos alimentados por IA dentro da plataforma. Esses recursos podem ser utilizados por meio da interface de usuário conversacional (CUI) do Boomi GPT, por meio de GUI especializada, na tela de processo ou via API.