Comunicado do Business Wire :AVEVA

Integradores de sistemas e usuários podem desenvolver, implementar e expandir aplicativos HMI/SCADA facilmente ao usar o InTouch Unlimited. Como um componente do portfólio mais amplo de software AVEVA Operations Control, o InTouch Unlimited pode usar a arquitetura de nuvem híbrida para integrar facilmente recursos de IA, como qualidade preditiva, rendimento e eficiência energética em aplicativos HMI/SCADA tradicionais. Ao parear o AVEVA Operations Control com o CONNECT, os desenvolvedores podem consolidar dados de operações de várias linhas de produção, plantas e cadeias de valor. Isto propicia uma visão centralizada das operações e permite que o sistema seja expandido com o crescimento dos negócios sem necessidade de um novo desenvolvimento de aplicativos.

O AVEVA InTouch Unlimited potencializa integradores de sistemas com o conjunto mais abrangente de tecnologia HMI/SCADA disponível hoje no mercado. É um pacote de licenciamento completo disponível em modelos permanentes e de assinatura com marcas, clientes e capacidade de expansão ilimitados. O pacote InTouch Unlimited apresenta funcionalidade abrangente de histórico de processos e relatórios, proporcionando aos usuários a capacidade de recopilar e liberar o valor dos dados originados na borda e de diversas plantas e sistemas que abrangem a empresa. As ferramentas de desenvolvimento modernizadas agora estão disponíveis gratuitamente e incluem modelos concebidos previamente para acelerar a produtividade do design, bem como o fluxo de trabalho simplificado de desenvolvimento de marcas e aplicativos, ao aproveitar protocolos padrão do setor, como OPC-UA e MQTT.

A InTouch continua sendo líder em inovação em HMI/SCADA desde o início da tecnologia, há mais de três décadas. A AVEVA está comprometida em oferecer produtos que facilitem a avaliação de nosso portfólio de software, o desenvolvimento de soluções personalizadas e a ampliação para satisfazer as crescentes necessidades comerciais. Doug Warren, Vice-Presidente Sênior de Negócios de Monitoramento e Controle da AVEVA, enfatiza esta abordagem com foco no usuário. "O AVEVA InTouch Unlimited agrega valor sem precedentes a nossos parceiros de integração de sistemas", disse Warren. "Esta nova oferta, junto com nosso foco em capacitação técnica através do fórum Heroes HQ e conteúdo de treinamento em formato de vídeo, torna a escolha de produtos AVEVA HMI/SCADA mais fácil do que nunca."

A AVEVA é líder mundial em software industrial, despertando engenhosidade para promover o uso responsável dos recursos mundiais. A plataforma de nuvem industrial segura e os aplicativos da empresa permitem que as empresas aproveitem o poder de suas informações e melhorem a colaboração com clientes, fornecedores e parceiros.

Mais de 20 mil empresas em mais de 100 países contam com a AVEVA para ajudá-las a fornecer o essencial à vida: energia segura e confiável, alimentos, medicamentos, infraestrutura e muito mais. Ao conectar as pessoas com informações confiáveis e insights enriquecidos com IA, a AVEVA permite que as equipes desenvolvam a engenharia com eficiência e otimizem as operações, impulsionando o crescimento e a sustentabilidade.

Nomeada como uma das empresas mais inovadoras do mundo, a AVEVA dá suporte a seus clientes com soluções abertas e a experiência de mais de 6.500 funcionários, 5.000 parceiros e 5.700 desenvolvedores certificados. A empresa, com sede em Cambridge, Reino Unido, tem operações em todo o mundo. Saiba mais em www.aveva.com.

