Cientista japonês Akira Endo, que descobriu as estatinas, morre aos 90 anos

Endo nasceu em 1933 em uma família rural de Akita, cidade do norte do Japão. Desde pequeno era fascinado pela forma como os cogumelos e outros fungos afetavam os seres vivos.

O microbiologista e bioquímico japonês Akira Endo, que descobriu as estatinas, fármacos que revolucionaram a prevenção de doenças cardiovasculares, morreu aos 90 anos, anunciou um de seus colaboradores.

Seu avô, interessado em Medicina, o estimulou a estudar e foi seu "grande mestre", escreve Endo na autobiografia publicada em 2008.

Na universidade, Endo se interessou por antibióticos como a penicilina e ficou "muito impressionado" com todas as vidas que os medicamentos conseguiram salvar.

No fim da década de 1960, ele fez pesquisas na Faculdade de Medicina de Nova York, onde se surpreendeu com o grande número de idosos com excesso de peso. "Percebi que era necessário desenvolver um medicamento contra o colesterol", recordou na autobiografia.