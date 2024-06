Catar recebe resposta do Hamas sobre cessar-fogo: 'Partes continuarão negociando com os EUA'

O Ministério de Relações Exteriores do Catar, que tem atuado como mediador nos acordos entre Hamas e Israel, anunciou que recebeu uma resposta do Hamas sobre a proposta de cessar-fogo na região.

Segundo a nota, o Hamas afirma que "ambas as partes" continuarão negociando com os Estados Unidos até que cheguem a um acordo. Enquanto isso, os negociadores do grupo vão avaliar a proposta e coordenar os próximos passos.