Casa Branca diz estar 'muito preocupada' com esfaqueamento de americanos na China

A Casa Branca disse, nesta terça-feira (11), estar "muito preocupada" com o esfaqueamento de quatro professores universitários americanos que participavam de um intercâmbio acadêmico no nordeste da China.

"Estamos profundamente preocupados com o esfaqueamento de cidadãos americanos na cidade de Jilin, China, Nossa equipe entrou em contato com eles e com nossos homólogos da RPC (República Popular da China) para que as necessidades das vítimas sejam atendidas e as medidas de segurança necessárias sejam tomadas", afirmou o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, no X.

