Ativistas dos direitos dos animais atacam retrato de rei Charles III em Londres

Ativistas do grupo Animal Rising atacaram, nesta terça-feira (11), um retrato do rei Charles III em uma galeria de Londres, cobrindo a sua cabeça com o rosto do personagem Wallace, da série de animação britânica Wallace and Gromit.

Em vídeo compartilhado pelo grupo na rede social X, dois ativistas aparecem colando o rosto de Wallace no do rei, acompanhados de uma mensagem denunciando o tratamento dado aos animais em fazendas que receberam o certificado da RSCPA, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O retrato oficial de Charles III, pintado pelo famoso artista britânico Jonathan Yeo, está em exibição na Philip Mold Gallery, em Londres, desde meados de maio.