Sem partido, tiktoker do Chipre deve conseguir se eleger no Parlamento Europeu

Um popular youtuber e tiktoker, cujas postagens humorísticas lhe renderam dezenas de milhares de seguidores, surpreendeu o mundo político do Chipre e deve ficar com um dos seis assentos do país no Parlamento Europeu. Com mais de três quartos das cédulas contadas, os resultados mostram Fidias Panayiotou, um candidato independente, com quase 20% dos votos e ficando na frente dos dois partidos tradicionais do país. Fonte: Associated Press.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.