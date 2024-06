Prêmie indiano Modi forma governo de coalizão dominado por seu partido

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, apresentou nesta segunda-feira (10) seu governo de coalizão, depois de seu partido nacionalista hindu perder a maioria absoluta após um surpreendente revés eleitoral nas eleições gerais em abril e maio. Modi tomou posse no domingo e governará pela terceira vez o país mais povoado do mundo, membro dos BRICS junto com, entre outros, Brasil, China e Rússia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Depois de Modi, tomaram posse os 71 membros de seu governo, 11 dos quais pertencem a seus parceiros da Aliança Democrática Nacional (NDA), um grupo de 15 partidos com os quais teve que negociar para formar um governo.

Cinco deles ocuparão os 30 primeiros postos do gabinete, mas o partido de Modi, o Bharatiya Janata Party (BJP), seguirá dominando a lista com sua velha guarda, o que garante certa continuidade política. Os ministros Rajnath Singh, Amit Shah, Nitin Gadkari, Nirmala Sitharaman e S.Jaishankar conservarão respectivamente suas pastas de Defesa, Interior, Transporte, Finanças e Relações Exteriores. E o poderoso presidente do BJP, Jagat Prakash Nadda, foi nomeado ministro da Saúde. O BJP, no poder há uma década, se viu obrigado a formar uma coalizão para governar este país de 1,4 bilhão de habitantes, depois de perder a maioria absoluta nas eleições gerais, que foram realizadas ao longo de seis semanas e terminaram em 1º de junho.

A coalizão de Modi tem agora 293 dos 543 assentos do Parlamento. O BJP havia conseguido 240 legisladores, 32 a menos do que o necessário para a maioria absoluta. Entre as pastas concedidas à coalizão está a de Aviação Civil, que será ocupada por Kinjarapu Rammohan Naidu, do Partido Telugu Desam (TDP), o maior aliado do BJP. Outros postos oferecidos à coalizão incluem ministérios menores, como os de Indústria Pesada, Processamento de Alimentos e Pesca. - Primeira reunião do gabinete - Diferente dos dois últimos governos de Modi, nos quais seu partido nacionalista hindu conseguiu maioria, não haverá ministros muçulmanos em seu terceiro mandato. Durante sua década como primeiro-ministro, ele construiu uma imagem de ferrenho defensor da fé hindu majoritária no país. Suas posturas têm preocupado as minorias, incluindo a comunidade muçulmana, com mais de 200 milhões de pessoas. Na primeira reunião do gabinete nesta segunda-feira, foram aprovados planos de auxílio para 30 milhões de novas moradias destinadas a famílias pobres.

Apesar do domínio do BJP, a coalizão obrigará Modi a buscar consensos. O partido TDP, por exemplo, é liderado por Chandrababu Naidu, que iniciou sua carreira política no principal partido de oposição, o Congresso. O próximo partido em importância, Janata Dal (Unido), é comandado por Nitish Kumar, que tem um histórico de frequentes mudanças de lealdade. Dos 71 ministros, sete são mulheres e duas delas estão na cúpula do governo.