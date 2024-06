Premiê britânico rejeita renunciar após críticas por ausência nos atos do 'Dia D'

O líder de 44 anos, que chegou ao poder no final de 2022, está muito atrás nas pesquisas de intenção de voto para as eleições de 4 de julho, nas quais seu adversário trabalhista, Keir Starmer, está bem colocado para substitui-lo, após 14 anos de governos conservadores.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, calou nesta segunda-feira (10) os rumores de que iria renunciar, após críticas sobre a sua ausência em alguns eventos comemorativos do Desembarque na Normandia, afirmando que continuará a sua campanha para as eleições de 4 de julho.

Sunak pediu desculpas na sexta-feira, reconhecendo o seu "erro" ao interromper a sua participação nos eventos que marcaram o 80º aniversário do Desembarque na Normandia para gravar uma entrevista na televisão.

O chefe de Governo conservador não compareceu na quinta-feira à comemoração internacional do "Dia D" na praia de Omaha, na Normandia, liderada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e na presença de muitos chefes de Estado, como o americano Joe Biden e o ucraniano Volodimir Zelensky.

Antes de retornar a Londres, Sunak havia participado de uma cerimônia no memorial britânico Ver-sur-Mer, mas a ausência do primeiro-ministro no evento principal das comemorações gerou críticas no Reino Unido, país que desempenhou um papel importante no desembarque dos Aliados na Normandia, em 6 de junho de 1944.