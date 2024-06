Os preços do petróleo fecharam em forte alta nesta segunda-feira, devido a compras especulativas de investidores.

O barril do Brent para agosto subiu 2,51%, aos US$ 81,63, e o WTI para julho, 2,92%, aos US$ 77,74.

