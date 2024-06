Índia sofre onda de calor mais longa já registrada

"Esta foi a sequência mais longa, já que durou cerca de 24 dias em diferentes partes do país", disse o diretor do Departamento Meteorológico da Índia (IMD), Mrutyunjay Mohapatra, ao jornal Indian Express.

Desde meados de maio, algumas áreas do norte da Índia têm vivido uma onda de calor com temperaturas superiores a 45ºC.

A onda de calor que atinge a Índia é a mais longa que o país sofreu desde o início dos registros, informou nesta segunda-feira (10) o diretor do serviço meteorológico, que alertou que estes fenômenos se tornarão mais frequentes se não forem tomadas medidas para contê-los.

As temperaturas deverão cair este mês com a chegada das chuvas de monções no norte, mas Mohapatra alertou que estes fenômenos se repetirão e se tornarão mais intensos.

"As ondas de calor serão mais frequentes, mais duradouras e mais intensas se não forem tomadas medidas preventivas", afirmou.

A Índia, o país mais populoso do mundo, é o terceiro maior produtor mundial de gases de efeito estufa, mas prometeu reformar a sua economia para atingir zero emissões líquidas até 2070, duas décadas depois da maioria dos países industrializados ocidentais.