Honduras reporta 20 mortes por dengue em 2024, pior registro da América Central

Em 2023, Honduras registrou 31 mortes e mais de 27.000 casos, de acordo com fontes oficiais. O pior ano para o país foi 2019, com 180 mortes e 113.000 casos.

Honduras contabiliza pelo menos 20 mortos no decorrer deste ano por dengue e mais de 30.000 casos suspeitos de contágio, os piores registros na América Central, enquanto as autoridades aumentam as medidas contra o mosquito transmissor da doença, informou o Ministério da Saúde nesta segunda-feira (10).

Honduras é o país da América Central que mais registrou mortes por dengue no decorrer deste ano, seguido por Guatemala (13) e Panamá (12), segundo os últimos números disponibilizados por esses governos. Os órgãos de saúde de Costa Rica e Nicarágua não registraram vítimas fatais.

O avanço acelerado da doença transmitida pelo mosquito "Aedes aegypti" levou as autoridades hondurenhas a declarar "alerta máximo" para intensificar o combate desse vetor.

Pavón indicou que funcionários, apoiados pelas forças de segurança, começaram a aplicar um produto que acaba com as larvas do mosquito nos recipientes com água parada e a fumegar residências.