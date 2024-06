Eleições/UE: partido centrista de Tusk obtém vitória na Polônia, mostra apuração

O partido centrista do primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, obteve o maior número de votos nas eleições do país ao Parlamento Europeu, de acordo com resultados oficiais, dando-lhe a sua primeira vitória eleitoral sobre um partido populista de direita em uma década.

A Coligação Cívica obteve 37,1% dos votos nas eleições europeias de domingo, 9. Lei e Justiça, partido liderado por Jaroslaw Kaczynski que ocupou o poder de 2015 até o ano passado, obteve 36,2%. O resultado mostrou a atração contínua da visão de mundo nacionalista e conservadora para muitos eleitores polacos, apesar dos relatos de corrupção durante os seus anos no poder.

Entretanto, um partido de extrema-direita, a Confederação, teve o seu melhor resultado da história, ficando em terceiro lugar com 12,1% - em linha com uma onda de apoio a nível da UE a partidos nacionalistas e anti-UE. Fonte: Associated Press.