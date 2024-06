Coreia do Sul fazem disparos de advertência após breve entrada de soldados do Norte

As relações entre as duas Coreias atravessam um dos momentos de maior tensão em anos.

Nas últimas semanas, a Coreia do Norte lançou centenas de balões carregados com lixo, como bitucas de cigarro e papel higiênico, ao seu vizinho do sul, como uma retaliação a outros balões enviados por ativistas sul-coreanos com propaganda contra Pyongyang.

O governo sul-coreano suspendeu neste mês um acordo militar de 2018 criado para reduzir as tensões e retomou transmissões de propaganda por alto-falantes ao longo da fronteira.