Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornecedora líder de ferramentas e serviços de suporte à decisão de missão crítica para a comunidade global de investimentos, anunciou hoje o MSCI AI Portfolio Insights . Combinando inteligência artificial generativa (GenAI) com as premiadas ferramentas analíticas e tecnologias de modelagem avançadas da MSCI, o MSCI AI Portfolio Insights foi projetado para ajudar os investidores a identificarem e gerenciarem melhor os potenciais riscos emergentes que os mercados dinâmicos representam para seus portfólios. A MSCI combinou seus vastos recursos de modelagem de risco e desempenho com a GenAI para aprimorar os relatórios de risco. O MSCI AI Portfolio Insights visa criar eficiências e fornecer insights para riscos institucionais e gestores de portfólio, ajudando a identificar e analisar as informações mais relevantes em relatórios de risco antes do início do dia de trabalho. Os investidores podem usar os recursos interativos do MSCI AI Portfolio Insights para aprofundar nas mudanças em seus portfólios sem a necessidade de código ou extensos menus suspensos na interface do usuário. O MSCI AI Portfolio Insights combina texto gerado com painéis modernos e tecnologia baseada na nuvem para melhorar a comunicação e a eficiência no gerenciamento de risco e de portfólio. Essas ferramentas têm como objetivo capacitar as equipes de gerenciamento de risco em gestores de ativos, fundos de hedge e proprietários de ativos para impulsionar a colaboração entre as equipes de investimento de suas empresas.

Tradicionalmente, os gestores de risco investem muito tempo e recursos na integração de modelos complexos para processar, limpar, gerar, armazenar e extrair todos os dados necessários para fornecer uma visão geral completa do risco e do desempenho. Hoje em dia, as lideranças de risco das empresas de investimento enfrentam uma pressão cada vez maior para proporcionar monitoramento de risco em toda a empresa em um número crescente de portfólios e serviços de consultoria de risco para suas equipes de investimento. Ao mesmo tempo, desafios globais como as mudanças climáticas, as tensões geopolíticas, a incerteza macroeconômica e os avanços tecnológicos criaram novos desafios de investimento e oportunidades que as lideranças de risco devem monitorar. O MSCI AI Portfolio Insights utiliza algoritmos próprios para organizar grandes volumes de dados, com o objetivo de revelar os fatores mais importantes que afetam o risco e o desempenho e conectá-los conforme apropriado aos eventos do mercado. Ele também conta com um agente de IA para ajudar os gestores de risco a compreenderem e decomporem melhor os mecanismos de risco e desempenho. Com base na interação em linguagem natural, o assistente pode responder perguntas complexas sobre portfólios. "Os investidores institucionais podem e devem mudar o foco de suas equipes de risco, passando de estarem principalmente orientadas ao controle para também desempenharem uma função nos investimentos", disse Ashley Lester, diretora de Pesquisa da MSCI. "Com o MSCI AI Portfolio Insights, estamos transformando os relatórios de risco para torná-los mais esclarecedores e acessíveis às pessoas que decidem sobre um investimento. O risco não deve ser apenas uma questão de monitoramento, mas de fornecer aos investidores conhecimentos práticos."

A MSCI também apresentou hoje o Macro Finance Analyzer, aproveitando os recursos de modelagem financeira e testes de estresse da MSCI. Essa ferramenta foi projetada para testar como as alterações nas condições macroeconômicas podem afetar os riscos e retornos de um portfólio em todas as classes de ativos, apoiando as decisões de alocação de ativos dos investidores. Os usuários podem explorar e testar uma grande variedade de condições, com a capacidade de ajustar as expectativas para eventos e tendências de mercado em rápida evolução - como potenciais impactos de alterações nas taxas de juro ou alterações no crescimento econômico a longo prazo. "Na MSCI, observamos uma mudança no relacionamento entre as equipes de investimento e de gerenciamento de risco, impulsionada pela demanda cada vez maior das lideranças de investimento pela integração da análise de risco no processo de investimento", afirmou Jorge Mina, chefe de Análise da MSCI. "As equipes de risco devem buscar eficiência, modernizar processos e melhorar a orientação que oferecem a toda a organização de investimento. Para atingir estes objetivos e aumentar a colaboração com os gestores de portfólio, os gestores de risco precisam do kit de ferramentas certo, que agora é fornecido em uma única plataforma pela MSCI." As ferramentas de análise de portfólio da MSCI estão disponíveis na MSCI ONE , uma plataforma de tecnologia baseada na nuvem que combina distribuição flexível, entrega na nuvem, painéis e visualizações. Lançada em 2022, a plataforma permite que os usuários naveguem com fluidez pelas análises robustas da MSCI para ajudá-los a identificar insights importantes, inovar rapidamente e criar portfólios de investimentos que buscam proporcionar melhores resultados estratégicos. -Fim- Sobre a MSCI Inc. A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões críticas à comunidade mundial de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, podemos tomar melhores decisões de investimento ao permitir que clientes entendam e analisem os principais aspectos de risco e retorno bem como elaborem com confiança portfólios mais efetivos. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes usam para obter percepções e aperfeiçoar a transparência ao longo do processo de investimento. Para saber mais, acesse www.msci.com.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas segundo o significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. As declarações prospectivas se referem a eventos ou desempenho futuros e envolvem riscos que podem fazer com que os resultados reais ou o desempenho sejam materialmente diferentes, sendo que você não deve depositar confiança indevida nos mesmos. Os riscos que podem afetar os resultados ou o desempenho estão no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente finalizado em 31 de dezembro, apresentado à SEC. A MSCI não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas. Nenhuma informação aqui contida constitui recomendação de investimento ou deve ser considerada como tal. A MSCI não concede nenhum direito ou licença para usar seus produtos ou serviços sem uma licença adequada. A MSCI NÃO OFERECE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO OU DE OUTRO MODO QUANTO ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS E SE ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.