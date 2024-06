Comunicado do Business Wire :Kreston Global

O relatório mais recente sobre o intraempreendedor revela que pequenas e médias empresas de todo o mundo estão otimistas quanto às suas próprias operações globais e estão preparadas para aproveitar a disrupção para impulsionar o crescimento comercial no país e no exterior. Isto ocorre apesar das preocupações macroeconômicas em torno da disrupção geopolítica, que desacelera o PIB global, e de um declínio gradual na colaboração internacional, que prejudica as perspectivas comerciais de muitas empresas públicas e dá origem a preocupações relacionadas à "desglobalização".

Agora, em sua segunda edição, o relatório do intraempreendedor da Kreston é baseado em uma pesquisa com 1.400 "intraempreendedores" ou líderes de negócios de empresas com receita de até £ 300 milhões (aprox.: US$ 372 milhões), que expandiram com sucesso seus negócios para mercados internacionais. A pesquisa explora as tendências de mobilidade global de pequenas a médias empresas, além das estratégias que os líderes de negócios estão usando para navegar as pressões comerciais do empreendedorismo global atual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Embora os intraempreendedores reconheçam os desafios macroeconômicos contrários que a expansão global enfrenta, fica claro que a recompensa vale o risco. Quase todos os entrevistados (96%) concordam que a expansão global tem sido benéfica para suas empresas, citando o crescimento comercial por meio do aumento de vendas e receitas (53%) e lucratividade (46%) como os principais benefícios.