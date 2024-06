Comunicado do Business Wire :AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

A AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health) dá continuidade a um bem-sucedido programa de pesquisa clínica em hematologia/oncologia com dois resumos aceitos para apresentação no congresso híbrido da European Hematology Association (EHA) 2024 em Madri, Espanha. Um deles resulta em uma apresentação oral dos resultados mais recentes dos estudos PROUD-PV e CONTINUATION-PV. Os resultados mostram uma correlação entre as alterações no nível genético (resposta molecular) e a sobrevida livre de eventos (EFS) entre pacientes com um câncer de sangue raro (policitemia vera /PV) que receberam um determinado interferon (ropeginterferon alfa-2b/BESREMi®) ou o melhor tratamento disponível.1 Um segundo resumo aceito relata o recém-iniciado estudo clínico de fase III da AOP Health, que estende a investigação do ropeginterferon alfa-2b a pacientes com outro câncer raro no sangue, a trombocitemia essencial (TE).2 Em mais um sinal do compromisso da AOP Health com a pesquisa inovadora, o desenvolvimento inicial de um medicamento oncológico investigativo de primeira classe está progredindo em direção aos testes clínicos.

O professor Jean-Jacques Kiladjian, da Universidade de Paris, na França, e primeiro autor do artigo, enfatiza: "Essa nova evidência apoia a relevância clínica da redução da carga resultante das mutações JAK2 V617F para melhorar os resultados de longo prazo em pacientes com PV, o que deve ser considerado como um objetivo do tratamento. O ropeginterferon alfa-2b tem como alvo as células-tronco formadoras de sangue mutadas e é altamente eficaz na redução da carga resultante da mutação do gene JAK2 V617F".

Estudo clínico de fase III do ropeginterferon alfa-2b em ET em andamento na Europa

Com o objetivo de examinar a utilidade potencial do ropeginterferon alfa-2b em pacientes com TE com necessidade significativa não atendida, a AOP Health lançou o estudo ROP-ET, um estudo de fase III prospectivo, multicêntrico e de braço único para avaliar a segurança e a eficácia de longo prazo do ropeginterferon alfa-2b em pacientes com TE incapazes de receber as terapias citorredutoras disponíveis.4 O estudo está sendo realizado em 36 locais em 10 países da Europa. Quase 50% do número necessário de pacientes já foram incluídos no estudo. Esse rápido recrutamento ressalta a importância do estudo clínico.

Novo candidato a medicamento: início oficial do desenvolvimento clínico iminente

Com base no sucesso comprovado no desenvolvimento de terapias direcionadas às células-tronco do câncer, a AOP Health está expandindo para uma nova área de pesquisa com um candidato a medicamento oncológico experimental de primeira classe. Esse antagonista altamente seletivo do receptor 1B da serotonina, disponível por via oral, foi descoberto e desenvolvido inicialmente pela Leukos Biotech com base em pesquisas realizadas no Instituto de Pesquisa em Leucemia Josep-Carreras e licenciado pela AOP Health para desenvolvimento posterior e direitos comerciais. SERONCO-1, um estudo de fase I, o primeiro em humanos em pacientes com tumores sólidos e linfomas, será conduzido em colaboração com a Leukos Biotech no Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO) com financiamento parcial do Ministério da Ciência e Inovação da Espanha por meio do Programa de Parceria Público-Privada (CPP2021-008715). Espera-se que um estudo subsequente em leucemia mieloide aguda tenha início em 2026.

Referências

