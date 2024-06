Com amplo favoritismo no Grupo F, Portugal chega à Euro para brigar pelo título

Liderada por Cristiano Ronaldo e com uma equipe cheia de talento, a seleção de Portugal chega à Eurocopa disposta a brigar pelo título, mas antes deverá dominar o Grupo F do torneio, com adversários 'a priori' inferiores, como Geórgia, República Tcheca e Turquia. - CR7 interminável - Após a decepcionante campanha portuguesa na Copa do Mundo de 2022 (eliminação nas quartas de final para o Marrocos), a transferência de Cristiano Ronaldo para o futebol saudita parecia o fim do astro no futebol de elite, mas a chegada do técnico espanhol Roberto Martínez deu novo ânimo a CR7, que desde então ampliou seus recordes com 206 jogos e 128 gols marcados pela seleção. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo vai disputar seu 11º grande torneio por Portugal, tendo o título europeu de 2016 como maior glória.

Para repetir o feito, o astro pode contar com um grupo cheio de talento, que chega à Euro em plena maturidade, como é o caso de Bernardo Silva e Rúben Dias, pilares do Manchester City de Pep Guardiola nos últimos anos. Outros nomes como o goleiro Rui Patrício, Vitinha, João Cancelo, Bruno Fernandes e Gonçalo Ramos acumulam talento e experiência suficientes para fazer de Portugal um dos grandes favoritos ao título continental. Inclusive Martínez, que durante seis anos comandou o turbulento vestiário da seleção belga, parece ter criado um ambiente perfeito para que tudo dê certo para os portugueses.

Até mesmo a derrota no sábado para a Croácia em amistoso de preparação para a Euro (2 a 1) pode ajudar a equipe a manter os pés no chão e não pecar pelo excesso de confiança. - Schick, o torpedo tcheco - Aos 28 anos, o atacante Patrick Schick vive seu melhor momento e é a esperança da República Tcheca para ir longe na Eurocopa. Schick foi uma peça fundamental na histórica temporada do Bayer Leverkusen, com os títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha, e pode se tornar o maior artilheiro da seleção tcheca na Euro, marca que divide com o ex-atacante Milan Baros (cinco gols cada um). Mas para a República Tcheca será complicado igualar a campanha de quartas de final da última edição do torneio, dado o equilíbrio da chave e a falta de grandes referências, com a maioria do elenco atuando no campeonato nacional. Além de Schick, se destacam o capitão Tomas Soucek (West Ham), Antonin Barak (Fiorentina) e Vaclav Cerny (Wolfsburg). - Turquia aposta na juventude - Apesar de ter apenas 19 anos, Arda Güler carrega a responsabilidade de ser a estrela da Turquia na Eurocopa. O jovem meia do Real Madrid aproveitou seus poucos minutos em campo com o time merengue nesta temporada para mostrar suas credenciais com talento e gols, uma fórmula que poderá repetir agora com sua seleção.

Dos 26 convocados pelo técnico italiano Vincenzo Montella para a Euro, 11 têm 25 anos ou menos, entre eles Kenan Yidiz (19 anos), da Juventus. Para mesclar juventude com experiência, foram chamados o meia Hakan Çalhanoglu (30 anos), da Inter de Milão, e o artilheiro do Lille Yusuf Yazidi (27 anos), entre outros. - 'Kvara' lidera a estreante Geórgia - Estreante na Euro depois de se classificar no sufoco da repescagem, a Geórgia quer deixar sua marca na primeira participação no torneio continental.