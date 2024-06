Boca de urna/eleição europeia: conservadores e ultradireita levam a melhor na Alemanha

Sociais democratas, verdes e liberais, que governam a Alemanha desde 2021, devem fazer 30 dos 96 assentos no Parlamento Europeu – um a menos que os conservadores. Populistas AfD e BSW registraram crescimento notável.Com a votação na Alemanha encerrada às 18h do horário local (13h de Brasília) deste domingo, os conservadores dos partidos irmãos União Democrata Cristã (CDU) e União Social Cristã (CSU) devem manter a dianteira no Parlamento Europeu com 30,2% dos votos, o que garantiria a eles 30 dos 96 assentos na câmara baixa da União Europeia (UE), segundo pesquisas de boca de urna. O resultado é ligeiramente melhor que o da eleição anterior, em 2019, quando a CDU fez 23 cadeiras e o CSU, 6, e está em linha com os 30% projetados por pesquisas anteriores. O segundo grande vencedor das eleições europeias deve ser a ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD), com 16 assentos – um crescimento de quase 50% em relação a 2019, quando a sigla elegeu 11 eurodeputados. O desempenho é notável, principalmente considerando a exposição negativa que a AfD teve devido a escândalos que mancharam a imagem de dois eurodeputados acusados de favorecer interesses da China e da Rússia. Atrás da AfD vem o Partido Social Democrata (SPD), do chanceler federal Olaf Scholz, com 14 cadeiras pelas pesquisas de boca de urna – duas a menos que em 2019. Já osVerdes, que integram a coalizão governista, levaram um tombo: devem perder quase metade das 21 cadeiras conquistadas em 2019, encolhendo sua bancada para 12 eurodeputados. Também membro do governo, o Partido Liberal Democrático (FDP) deve manter seus cinco assentos. Juntos, os partidos da coalizão de governo alemã têm, segundo as pesquisas de boca de urna, 30,9% dos votos – longe da maioria necessária que viabilizou a aliança que gere o país desde 2021, e que hoje é aprovada por apenas 22% do eleitorado. Eleição é vista como teste eleitoral para Scholz A eleição europeia é vista como um teste eleitoral para Scholz, cujo partido assumiu o posto máximo de governo da Alemanha em 2021 com 25,7% dos votos. Diante da guerra na Ucrânia e no Oriente Médio, mas também do fraco desempenho da economia alemã, a popularidade do chanceler federal vem caindo junto com a de seus parceiros de governo. A paz, a estabilidade social e a migração são considerados temas prioritários pelo eleitorado em detrimento da agenda climática, que em 2019 favoreceu a expansão do partido verde alemão no Parlamento Europeu. A discussão da proteção do clima tornou-se polarizada, e muitas medidas – como o banimento de carros novos com motor a combustão na UE a partir de 2035 – não são endossadas pela maioria do eleitorado alemão. Novo partido emerge como 5ª maior força e desbanca esquerda A julgar pelas pesquisas de boca de urna, o partido A Esquerda também deve diminuir sensivelmente, de cinco para três assentos – uma parte do eleitorado da sigla parece ter migrado para a recém-fundada Aliança Sahra Wagenknecht (BWS), ex-Esquerda, que faria, segundo as pesquisas, outros seis eurodeputados. O BWS é um partido populista que combina a defesa de políticas sociais a uma visão eurocética e anti-imigração. Seu reduto eleitoral é o leste alemão – ali, em setembro, três estados realizarão eleições regionais: Brandemburgo, Saxônia e Turíngia. Siglas nanicas registraram uma leve expansão, e devem levar 10 assentos, um a mais que em 2019. Eleição não é muito popular entre os alemães Com mais de 84 milhões de habitantes, a Alemanha é o país mais populoso da UE e detém, por isso, o maior número de assentos no Parlamento Europeu, seguida de França (86), Itália (76) e Espanha (61). Destes, 60,9 milhões alemães estavam aptos para votar, sendo que 4,8 milhões podiam fazê-lo pela primeira vez. Esta é também a primeira eleição europeia aberta na Alemanha a jovens a partir dos 16 anos – esse direito, até então, era restrito a jovens a partir dos 18 anos. A taxa de comparecimento às urnas, porém, ainda não foi divulgada. Até o início da tarde (horário local), 32% dos eleitores haviam comparecido às urnas – as eleições europeias têm tradicionalmente uma baixa taxa de comparecimento, mas o interesse do eleitorado vem aumentando desde 2014. Eleições municipais em oito estados Paralelo às eleições europeias, nove estados alemães realizam eleições municipais: Baden-Württemberg, Brandemburgo, Hamburgo, Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, Renânia-Palatinado, Sarre, Saxônia, Saxônia-Anhalt e Turíngia, que volta às urnas para o 2º turno. Ainda não se sabe como a AfD pontuará nas eleições regionais. Os resultados só devem ser conhecidos a partir de segunda-feira, após a contagem dos votos ao Parlamento Europeu. Os resultados eleitorais citados neste texto são preliminares e podem mudar. ra (dpa, ots)