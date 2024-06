A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação do mês de maio - 10H00

WILMINGTON (Estados Unidos) - Começa o julgamento do filho do presidente Biden por porte ilegal de arma - (até 14)

MUNDO - Mês do Orgulho - (até 30)

PORTO ALEGRE (Brasil) - Fortes chuvas e fortes enchentes causam mortes no Sul do Brasil - (até 15 de Junho)

BOGOTÁ (Colômbia) - Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC)) - (até 1 de Janeiro 2025)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento do senador Robert Menendez e demais acusados de corrupção - (até 24 de Junho)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Festival de Cinema de Tribeca - (até 16)

(+) LA PAZ (Bolívia) - Evo Morales e apoiadores definem em assembleia seu futuro para eleições de 2025 na Bolívia - (até 18)

Europa

NIJNI NOVGOROD (Rússia) - Reunião de chanceleres dos Brics -

(*) BERLIM (Alemanha) - Presidente chileno Gabriel Boric visita Alemanha -

LONDRES (Reino Unido) - Charles III participa do King's Foundation Awards -

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEL AVIV (Israel) - Secretário de Estado Antony Blinken visita Israel -

QUARTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Índice de preços ao consumidor dos EUA - 10H30

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do papa Francisco - 05H00

QUINTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2024

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Encontro da Organização Internacional do Trabalho (OIT) com a presença do presidente Lula da Silva -

SEXTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Doação de Sangue -

Europa

(+) MILÃO (Itália) - Semana de Moda de Milão - masculina primavera-verão 2025 - (até 18)

Oriente Médio e África do Norte

MECA (Arábia Saudita) - Peregrinação do hajj - (até 18)

SÁBADO, 15 DE JUNHO DE 2024

Europa

LONDRES (Reino Unido) - 'Trooping the Colour ' celebra aniversário do rei Charles III -

DOMINGO, 16 DE JUNHO DE 2024

América

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Marcha da Maconha - 16H00

TERÇA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2024

Europa

(+) PARIS (França) - Semana de Moda de Paris: masculina - (até 23)