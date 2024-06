Soma de conservadores, liberais e social-democratas mantém maioria no Parlamento Europeu, segundo projeções

A soma dos blocos conservadores, liberais e social-democratas preservará a maioria no Parlamento Europeu após as eleições para escolher 720 novos eurodeputados, segundo projeções divulgadas por esta instituição neste domingo (9).

O Partido Popular Europeu (PPE, direita) continuaria como a principal força política, com 181 assentos; os social-democratas alcançariam 135 e os liberais do Renew, 82; formando um grande bloco de 389 cadeiras onde são forjados os compromissos fundamentais do Parlamento Europeu, de acordo com estas projeções.

