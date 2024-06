As eleições para a renovar o Parlamento Europeu vivem neste domingo (9) seu dia decisivo, com votação na maioria dos 27 países do bloco e com a perspectiva de um fortalecimento da extrema direita.

AMARILLO, EUA:

Proibição de viagens para abortar, o ataque conservador nas cidades dos EUA

Em uma cidade conservadora do Texas, onde o aborto é proibido, um grupo de vizinhos quer impedir que suas estradas sejam utilizadas para transportar mulheres que procuram acesso a este procedimento em estados próximos que o autorizam.

(EUA aborto mulheres justiça Texas, 600 palavras, a ser transmitida)

WASHINGTON:

Fed manterá suas taxas de olho na inflação

O Federal Reserve (Fed, banco central) dos Estados Unidos deverá manter suas taxas de juros na reunião desta semana, em meio ao contexto de inflação persistente na principal economia do mundo.

(EUA economia inflação juros macroeconomia consumo Fed, 500 palavras, a ser transmitida)

-- ÁSIA

NOVA DÉLHI:

Modi presta juramento para terceiro mandato como primeiro-ministro da Índia

Narendra Modi prestou juramento neste domingo (9) para um terceiro mandato como primeiro-ministro da Índia, depois que seu partido obteve resultados eleitorais piores do que o esperado, o que o obrigou a formar uma coalizão para governar o país mais populoso do mundo.

(eleições governo investidura política Índia, 583 palavras, já transmitida)

SEUL:

Coreia do Sul retoma propaganda com alto-falantes após receber mais balões com lixo do Norte

A Coreia do Sul retomou suas campanhas de propaganda com alto-falantes em direção ao Norte neste domingo (9), depois de Pyongyang lançar mais de 300 balões carregados de lixo em seu território nas últimas horas.

(conflito diplomacia propaganda CoreiadoSul CoreiadoNorte, 566 palavras, já transmitida)

XANGAI, China:

Setor espacial privado, o novo campo de batalha entre China e EUA

O primeiro lançamento da história a partir do lado oculto da Lua nesta semana demonstrou os grandes avanços da China no espaço, e o país espera que seu setor privado rivalize com empresas como a SpaceX, fundada por Elon Musk.

(EUA espaço China empresas investimentos economia, 806 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- TÊNIS:

- Acompanhamento da final masculina de Roland Garros

-- AUTOMOBILISMO:

- Acompanhamento do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1

-- BASQUETE:

- Acompanhamento do jogo 2 das Finais da NBA entre Boston Celtics e Dallas Mavericks

-- FUTEBOL:

College Station (Texas, EUA):

Endrick marca no fim, e Brasil vence México em amistoso antes da Copa América

Com um gol de Endrick nos acréscimos (90'+6), o Brasil venceu o México por 3 a 2 neste sábado (8), no estádio Kyle Field, na cidade de College Station (Texas, Estados Unidos), em amistoso de preparação para a Copa América.

(fbl, 594 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]