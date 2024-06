No México, macacos morrem com onda de calor, aves têm ar-condicionado e leões ganham picolés

Uma onda de calor, com uma área de alta pressão sobre o sul do Golfo do México e o norte da América Central, bloqueou a formação de nuvens e causou um extenso período de sol e altas temperaturas em todo o México, assim como nos Estados Unidos.

O governo, por sua vez, tem se preocupado mais em resfriar os animais nos zoológicos estatais, dando aos leões picolés de carne congelada. Não é o único tratamento gelado: um grupo de resgate está alimentando corujas em apuros com carcaças de ratos enviadas congeladas da Cidade do México.

Em meio à onda de calor e seca no México, aves em sofrimento estão recebendo ar-condicionado e macacos com insolação estão sendo resgatados por organizações não governamentais.

Grande parte do impacto na vida selvagem está sendo sentida no centro e no sul do México, porque, embora as temperaturas também sejam altas no norte, essa região é principalmente desértica, e os animais ali têm alguns mecanismos de enfrentamento para o calor extremo e a seca.

Na úmida costa do Golfo, um parque de animais montou salas com ar-condicionado para águias, corujas e outras aves de rapina. No sul, macacos bugios continuam a cair mortos das árvores devido à insolação. As mortes provavelmente já passam de 250.

No Estado sulista de Tabasco, os poucos macacos que podem ser salvos da desidratação e insolação estão sendo resgatados principalmente por ONGs como o grupo Conservação da Biodiversidade do Usumacinta. Conhecido como Cobius, por suas iniciais, o grupo resgatou e estabilizou 18 macacos.