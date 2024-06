Fed manterá suas taxas de olho na inflação

Mas para iniciar esse ciclo de queda, os responsáveis pela entidade precisam estar seguros de que os preços estão contidos. O começo do ano não trouxe boas notícias, com uma alta da inflação.

- Um ou dois cortes em 2024? -

"O debate em torno do calendário de um primeiro corte de taxas por parte do Fed é excessivo", estima Daco.

De qualquer forma, na próxima semana, o mercado receberá do Fed as previsões econômicas atualizadas e seus diretores dirão se ainda esperam reduzir as taxas em 2024.

Daniel Vernazza, economista-chefe do UniCredit Bank, espera que levantem a ideia de "duas reduções" este ano, frente a três que esboçaram em março. "Mas também não seria surpreendente" que façam "apenas uma" em 2024, acrescentou.

O Banco Central Europeu (BCE) baixou suas taxas de juros na quinta-feira pela primeira vez desde 2019, para 3,75%.

- Emprego, o dado que preocupa -

Depois de um aumento no início de 2024, a inflação nos Estados Unidos se manteve estável em abril, em 2,7% a 12 meses, segundo o índice PCE, o mais seguido pelo Fed. Inclusive, o IPC, outro índice para medir a inflação, recuou para 3,4% anual.

O crescimento do PIB no primeiro trimestre, em projeção anual (o dado a 12 meses se mantidas as condições no momento da medição), moderou-se para 1,3%, um dado bem-vindo para o banco central.