Coreia do Norte lança nova leva de balões carregados de lixo à Coreia do Sul

O último lançamento de balões começou na noite de sábado (8), com cerca de 330 destes objetos carregando sacos de lixo em direção à Coreia do Sul, segundo o Estado-Maior Conjunto sul-coreano.

A Coreia do Norte lançou uma nova leva de centenas de balões carregados de lixo em direção ao seu vizinho do Sul, informaram neste domingo (9) as Forças Armadas de Seul, cujo governo anunciou retaliações.

O governo municipal de Seul, bem como as autoridades da província vizinha de Gyeonggi, enviaram mensagens no sábado para alertar a população sobre os balões.

"Hoje instalaremos alto-falantes contra a Coreia do Norte e realizaremos a transmissão", afirmou em comunicado, atribuindo à Coreia do Norte "a responsabilidade pela escalada das tensões" entre ambos países.

O gabinete do presidente sul-coreano anunciou que irá retomar suas campanhas de propaganda em alto-falantes contra o seu vizinho do Norte.

"A Coreia do Norte está realizando outra provocação de baixa categoria com balões de lixo contra nossas áreas civis", publicou o prefeito da capital sul-coreana, Oh Se-hoon, no Facebook.

Nas últimas semanas, ativistas da Coreia do Sul enviaram dezenas de balões contendo pen drives com música K-pop, notas de dólar e propagandas contra o líder Kim Jong-Un.

Pyongyang respondeu enviando balões com pontas de cigarro e papel higiênico no início de junho, antes de suspender a campanha, mas retomou a ofensiva no sábado.

