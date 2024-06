As principais instituições da União Europeia

A maioria no Parlamento Europeu elege o presidente da Comissão, embora os chefes de Estado ou de governo do bloco devam posteriormente aprovar a decisão.

Um dos comissários europeus - o "alto representante" - atua como chefe da diplomacia do bloco e coordena posições com os Estados-membros em questões de política externa. Atualmente, o cargo é ocupado pelo espanhol Josep Borrell.

Definem os objetivos políticos do bloco, muitas vezes lidam com as questões mais delicadas politicamente e chegam a acordos sobre outros temas quando os ministros não conseguem chegar a um consenso.

- Conselho da União Europeia -

O Conselho da UE é o nome dado ao agrupamento dos ministros de um mesmo setor no bloco.

Os 27 ministros das Relações Exteriores, Defesa, Meio Ambiente, entre outras pastas, se reúnem periodicamente em Bruxelas ou Luxemburgo.

Essa instituição é frequentemente confundida com o Conselho da Europa, um organismo de vigilância dos Direitos Humanos também sediado em Estrasburgo, mas que não faz parte da UE.

Cada país da UE ocupa a presidência rotativa do Conselho por seis meses. No primeiro semestre deste ano, a presidência do Conselho está nas mãos da Bélgica, e no segundo será a vez da Hungria.

Algumas decisões podem ser aprovadas por este Conselho com maioria qualificada de 15 dos 27 países da UE, que representam pelo menos 65% da população do bloco. Outras questões, como política externa ou fiscal, exigem unanimidade.

- Outras instituições -

Além dessas três grandes instituições, a UE conta com outros importantes órgãos, como o Tribunal de Justiça da UE (TJUE), sediado em Luxemburgo, ou o Banco Central Europeu (BCE), com sede na cidade alemã de Frankfurt.

Também existem a Agência Europeia de Medicamentos em Amsterdã, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar na cidade italiana de Parma e o Tribunal de Contas Europeu, também sediado em Luxemburgo.

