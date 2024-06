Vietnã prende importante jornalista após publicação no Facebook

Este ex-tenente de 62 anos trabalhou para vários jornais importantes no Vietnã até ser demitido em 2009 após criticar a União Soviética, ex-aliada comunista do país.

Huy Duc foi preso no âmbito de uma investigação sobre publicações que, segundo o Ministério de Segurança Pública, "violam os interesses do Estado, os direitos legítimos e os interesses de organizações e indivíduos".

Autoridades do Vietnã prenderam um importante jornalista independente por "abusar das liberdades democráticas" para minar o Estado, ao publicar artigos no Facebook, anunciou a polícia neste sábado (8).

"Os artigos do jornalista independente Huy Duc são uma fonte inestimável de informação que permite ao público vietnamita acessar informações censuradas pelo regime de Hanói", disse o diretor do escritório da RSF na Ásia-Pacífico, Cedric Alviani, fazendo um apelo por sua libertação.

O Vietnã, um país com um único partido político - o Partido Comunista - aplica severas restrições à liberdade de expressão, e a Repórteres Sem Fronteiras (RSF) o classifica em 174º lugar entre 180 países no ranking de liberdade de imprensa.

Pouco antes da sua prisão, Duc criticou o novo presidente vietnamita, To Lam, e Nguyen Phu Trong, secretário-geral do Partido Comunista e o membro mais poderoso do sistema político do país.

Ativistas de direitos humanos dizem que o governo vietnamita intensificou a repressão contra a sociedade civil nos últimos anos.

Milhares de pessoas, incluindo altos funcionários do governo e empresários, foram presas no âmbito do que Hanói descreve como uma campanha anticorrupção. "Nenhum país pode se desenvolver de forma sustentável com base no medo", escreveu Duc no Facebook em maio.

