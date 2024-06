Dois mortos e incêndios florestais no Líbano após bombardeios israelenses

Bombardeios israelenses mataram neste sábado (8) duas pessoas e provocaram incêndios florestais no sul do Líbano, informou a imprensa estatal, enquanto o grupo armado Hezbollah anunciou a morte de um de seus combatentes. O Hezbollah, grupo pró-Irã e aliado do Hamas, tem tido confrontos quase diários com as forças israelenses nos oito meses de guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino em 7 de outubro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A agência oficial libanesa NNA informou neste sábado que "um drone israelense realizou um ataque aéreo com dois mísseis guiados que atingiram um café em Aitarun, onde mataram o dono, Ali Khalil Hamad, de 37 anos, e um jovem chamado Mustafa A. Issa". Também relatou um "violento ataque aéreo" na localidade fronteiriça de Khiam.

O exército israelense disse em um comunicado que "um de seus aviões atingiu um terrorista do Hezbollah na região de Aitarun". Acrescentou que a força aérea também atacou "infraestrutura terrorista" nas regiões de Khiam e Markaba. Pouco depois, o Hezbollah indicou que havia lançado foguetes Katiusha contra uma cidade do outro lado da fronteira "em resposta aos ataques do inimigo israelense contra povoados do sul e casas de segurança e contra civis, especialmente em Aitarun, onde duas pessoas morreram". O movimento xiita muçulmano anunciou então que um de seus combatentes morreu pelo fogo israelense e identificou-o como Radwan A. Issa, sem dar mais detalhes.