Comunicado do Business Wire :Kinaxis Inc.

Kinaxis® Inc. ("Kinaxis" ou a "Empresa") (TSX:KXS), líder em oferecer soluções de orquestração da cadeia de fornecimento, recebeu aprovação para todas as resoluções apresentadas aos acionistas na Reunião Anual de Acionistas de hoje (a "Reunião"), conforme detalhado na Circular de Informação Administrativa da Empresa com data de 18 de abril de 2024 (a "Circular"). 1. Eleição de Diretores

Os acionistas votaram para eleger todos os sete diretores indicados para o conselho da Kinaxis, para permanecerem no cargo até o encerramento da próxima reunião anual de acionistas da empresa ou até que seus sucessores sejam eleitos ou designados.

-0- *T Nome do indicadoNúmero total de votos a favorPorcentagem de votos a favorNúmero total de votos contraPorcentagem de votos contra Robert Courteau 21.671.483 98,85% 253.162 1,15% Gillian (Jill) Denham 21.800.724 99,43% 123.920 0,57% Angel Mendez 21.800.084 99,43% 124.560 0,57% Pamela Passman 21.807.387 99,47% 117.257 0,53% Elizabeth (Betsy) Rafael 21.771.717 99,30% 152.928 0,70% Kelly Thomas 21.855.221 99,68% 69.424 0,32% John Sicard 21.881.083 99,80% 43.562 0,20% *T 2. Designação de Auditores Os acionistas votaram para aprovar a designação da KPMG LLP como auditora da Kinaxis e irão permanecer no cargo até o encerramento da próxima reunião anual de acionistas ou até que um sucessor seja designado.

-0- *T Número total de votos a favorPorcentagem de votos a favorNúmero total de votos retidosPorcentagem de votos retidos 22.107.054 98,97% 231.047 1,03% *T 3. Votação Consultiva sobre Abordagem à Remuneração de Executivos Os acionistas votaram para aceitar a abordagem da Empresa à remuneração dos executivos, conforme descrito na Circular. -0- *T Número total de votos a favorPorcentagem de votos a favorNúmero total de votos contraPorcentagem de votos contra 21.487.560 98,01% 437.085 1,99% *T Para mais detalhes sobre cada um dos assuntos acima, consulte a Circular disponível no perfil da Kinaxis sobre o Sistema de Análise e Recuperação Eletrônica de Documentos (SEDAR+) em www.sedarplus.ca ou na seção de Finanças do site de Relações com Investidores da Empresa. Os resultados finais da votação sobre todos os assuntos votados na Reunião Geral Anual serão apresentados no SEDAR+ em www.sedarplus.com.

Sobre a Kinaxis Inc. A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento. Atendemos cadeias de fornecimento e pessoas que as gerenciam a serviço da humanidade. Nosso software é confiável por marcas mundiais renomadas para oferecer a agilidade e previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e disrupção de hoje. Combinamos nossa técnica de simultaneidade patenteada com uma abordagem centrada no ser humano para IA para capacitar empresas de todos os portes a orquestrar sua rede de cadeia de fornecimento completa, desde o planejamento estratégico de vários anos até a execução detalhada e entrega na etapa final do produto. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.