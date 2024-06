Com futuro resolvido, Mbappé quer afastar dúvidas na Eurocopa

Um assunto que parece ter se tornado uma questão pessoal, depois de ter passado pelas eliminatórias com um desempenho impressionante, com nove gols marcados em oito jogos, quadro deles contra a Holanda, adversário mais difícil da França no Grupo D da Euro.

Campeão do mundo em 2018 e autor de três gols na final de 2022, Mbappé tem uma amarga lembrança de sua única participação na Euro: em 2021, não marcou gols e perdeu o pênalti que significou a eliminação dos 'Bleus' nas oitavas de final para a Suíça.

Depois de oito meses no olho do furacão, Kylian Mbappé chega à Eurocopa com o futuro resolvido, já anunciado como jogador do Real Madrid e com foco voltado para o torneio continental.

Afastado da equipe na pré-temporada, Mbappé viu os primeiros jogos do PSG da arquibancada, após comunicar à diretoria que não iria renovar seu contrato clube.

Em sua temporada no Paris Saint-Germain, o atacante de 25 anos também teve protagonismo absoluto, mas nem sempre pelos gols.

Ao contrário de 2021, quando Karim Benzema roubou os holofotes com um retorno fugaz à seleção, todos os olhares na Alemanha estarão voltados para Kylian Mbappé, astro e capitão da França.

Depois de ser reintegrado, o atacante marcou oito gols em seus primeiros cinco jogos e foi essencial nos títulos da equipe, com 27 gols em 29 jogos no Campeonato Francês, e oito gols em seis jogos na Copa da França, além do gol marcado na Supercopa da França contra o Toulouse, em janeiro.

Mas na Liga dos Campeões, grande objetivo do clube parisiense e do próprio Mbappé, o astro francês teve um desempenho discreto no jogo de ida das quartas de final contra o Barcelona e nos dois jogos da semifinal contra o Borussia Dortmund, que eliminou o PSG.

Essa falta de brilho individual coincidiu com uma redução em sem tempo em campo, depois de anunciar à diretoria em janeiro que seguia firme com sua intenção de deixar o clube ao final da temporada.

O técnico Luis Enrique declarou querer se preparar para um futuro sem Mbappé, e o atacante, maior artilheiro da história do PSG, começou a entrar de maneira habitual no característico rodízio do treinador espanhol.

Assim, apesar dos títulos, o rendimento de Mbappé caiu nas últimas semanas da temporada e as dúvidas sobre seu nível aumentaram antes da Eurocopa.

- A dez gols do recorde de Giroud -

Mas com seu futuro já resolvido no Real Madrid e com a mente sem preocupações, Mbappé brilhou no amistoso da última quarta-feira contra Luxemburgo, participando dos três gols da França na vitória por 3 a 0, marcando um e fazendo duas assistências.