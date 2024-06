Ciência e política devem se unir para proteger oceanos, destaca fórum na Costa Rica

É imperativo unir a política e a ciência para avançar na proteção dos oceanos, destacaram neste sábado (8) especialistas e autoridades no fórum "Immersed in Change" (Imersos na Mudança) na Costa Rica, antes da crucial reunião da ONU na França em 2025.

O diretor do Centro de Pesquisa em Ciências Marinhas e Limnologia (Cimar) da Universidade da Costa Rica (UCR), Álvaro Morales, afirmou à AFP que a forma de colocar em prática as ideias abordadas por autoridades de mais de 40 países reunidas no país da América Central é ouvir os especialistas.

Entre as diversas preocupações sobre a saúde dos oceanos, a extração mineral no fundo marinho tem sido apontada em diversos fóruns como uma ameaça iminente.

A responsável pelos oceanos do Greenpeace Internacional, a bióloga marinha Pilar Marcos, apontou à AFP que "a pressão mundial" para evitar a mineração submarina está aumentando. "Já são 25 países que pedem uma moratória", disse.

- "Paz" com o oceano -

Em um gesto simbólico para reduzir as ações que prejudicam os ecossistemas submarinos, ao fim do encontro deste sábado será apresentada uma "Declaração de Paz" com o oceano, proposta pela Costa Rica como país coanfitrião do encontro das Nações Unidas em 2025.

"A ideia de que o mar não pertence a ninguém mudou. A declaração de paz vem contribuir com a ideia de que as águas do alto-mar são de todos, e todos somos corresponsáveis pelo que acontece lá", afirmou em coletiva de imprensa na véspera o chanceler da Costa Rica, Arnoldo André.